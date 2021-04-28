Минпромторг встревожен данными о предстоящем росте цен на продукты в России.

Минпромторг встревожен данными о предстоящем росте цен на продукты в России.В частности, ожидается подорожание круп. О тревожной тенденции рассказали ряд поставщиков и торговых сетей. Минпромторг попросил продавцов дать детальную информацию об изменениях цен на социально значимые продукты.В магазине "Верный" поведали, что в конце зимы поставщики предупредили о росте закупочной стоимости на крупы на 7,5–15% с весны. В свою очередь коммерческий директор гастрономов "Красный Яр" Вадим Журов подтвердил, что крупы, вероятно, будут дорожать.В компанию "Командор" тоже поступали инициативы о поднятии стоимости на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья. Эксперты назвали причины роста цен на данные продукты. Так, овсяная крупа может подорожать из-за неурожая, гречка — из-за дефицита. Кроме того, дорожает и упаковка.Напомним, недавно выяснилось, что за прошедший год в нашей стране более чем вдвое возросло количество нарушений,касающихся формирования . По информации Минсельхоза, в текущем году наших соотечественников ждет умеренноеподорожание товаров питания.