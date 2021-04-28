Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что рассматриваемые вопросы касаются современной и актуальной проблемы – дистанционного мошенничества...

В режиме видеоконференцсвязи в московском полицейском Главке состоялось заседание научно-практической секции.Открывая заседание, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что рассматриваемые вопросы касаются современной и актуальной проблемы – дистанционного мошенничества: расследования киберпреступлений, вопросы уголовно-правого противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, а также раскрытия преступлений в системе дистанционного банкового обслуживания.Обсуждая повестку заседания, участники отметили, что в современных условиях преодоление проблем уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, требует достаточного количества вопросов для проработки, в том числе и совершенствования нормативно-правовой базы.Используемые злоумышленниками замаскированные способы преступных действий существенно затрудняют ведение борьбы с преступлениями рассматриваемого типа, а значит работа сотрудников органов внутренних дел должна постоянно совершенствоваться для их пресечения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве