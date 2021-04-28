Сотрудники столичной полиции вместе с общественниками провели более 700 профилактических встреч с учащимися школ Москвы...

Оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» проходило на территории столицы с 15 по 21 апреля 2021 года.Сотрудники столичной полиции вместе с общественниками провели более 700 профилактических встреч с учащимися школ Москвы. В ходе бесед полицейские отметили, что в основном вовлечение молодежи в противоправную деятельность со стороны запрещенных организаций происходит в сети Интернет и социальных сетях при просмотре контента, пропагандирующего деструктивное поведение. Правоохранители рассказали ученикам об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, в том числе за участие в незаконных публичных мероприятиях и пропаганду идей террористического или экстремистского характера.Чтобы нейтрализовать попытки вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних навестили ребят, состоящих на профилактическом учете, провели беседы с подростками и их родителями.Также в рамках мероприятия «Твой выбор» на территории столичного региона была проведена работа по выявлению и пресечению правонарушений со стороны несовершеннолетних. В территориальные отделы полиции были доставлены 559 подростков, из которых 235 привлечены к административной ответственности, также к ответственности привлечены 254 родителя. Среди доставленных детей 24 помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 70 – в медицинские учреждения и 1 направлен в социально-реабилитационный центр.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве