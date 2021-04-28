Уехать из аварийного дома в новую квартиру семья из Александровского района смогла только через прокуратуру. Прокуроры добились переселения жителей Струнино из аварийного жилья в новое.

Уехать из аварийного дома в новую квартиру семья из Александровского района смогла только через прокуратуру. Прокуроры добились переселения жителей Струнино из аварийного жилья в новое. Как установили в надзорном ведомстве, дом на Вокзальном переулке еще в 2013-м году признали аварийным и подлежащим сносу. Семья стояла на учете граждан, нуждающиеся в жилых помещениях. Но по договору