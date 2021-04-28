Ещё в июне 2013 года строение, в котором жили заявители было признано аварийным.

В городе Струнино Владимирской области спустя 43 года семья переехала из аварийного дома в новый. Добилась переселения прокуратура Александрова.Ещё в июне 2013 года строение, в котором жили заявители было признано аварийным. При этом с 1978 года жильцы стояли в очереди на улучшение жилищных условий.После проверки изложенных фактов, прокуроры вышли в суд с иском к местной администрации и потребовали обеспечить граждан жилплощадью.Иск был удовлетворен. Семье предоставлена квартира в новом многоквартирном доме.