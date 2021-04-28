Нарушения выявлены местной прокуратурой и Роспотребнадзором.

В Судогоде магазины «Пятёрочка» и «Дикси» оштрафовали за торговлю просроченными продуктами.Прокуратурой Судогодского района и Роспотребнадзором Владимирской области по результатам проверки ООО «Копейка-Москва» и АО «Дикси-ЮГ» выявлены факты реализации просрочки.В «Пятёрочке» на улице Химиков продавалась питьевая вода для детского питания «Черноголовская для детей». Срок годности жидкости истёк более трёх месяцев назад. Непригодными к употреплению оказались вафли «Киндер BUENO», кондитерские изделия «Corny BIG», фруктово-ореховые батончики «Оллрайт», а также фасованные финики.В «Дикси» на улице Советской обнаружен мармелад, срок реализации которого истёк два месяца назад. Также наборы конфет «Lindor», пироги «Австрийский штрудель со вкусами лимон и апельсин» и мармелад «Цитрусовый микс» оказались просрочены на две недели.В результате на обе компании были возбуждены дела, по результатам рассмотрения которых ООО «Копейка-Москва» и АО «Дикси-ЮГ» оштрафованы на 150 тысяч рублей каждая.