Следствием установлено, что в январе текущего года в помещение продуктового магазина на Новодмитровской улице зашел мужчина в маске, с пакетом в руках и сообщил, что совершит противоправное деяние...

«Следствием Отдела МВД России по Бутырскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о противоправном деянии .Следствием установлено, что в январе текущего года в помещение продуктового магазина на Новодмитровской улице зашел мужчина в маске, с пакетом в руках и сообщил, что совершит противоправное деяние.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области.При проведении проверки помещения с применение служебной собаки, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29