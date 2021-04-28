В жилом доме на улице Подковырова в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. После него в здании начался пожар. Пожару был присвоен второй ранг опасности, поскольку огонь мог ..

В жилом доме на улице Подковырова в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. После него в здании начался пожар.Пожару был присвоен второй ранг опасности, поскольку огонь мог быстро распространиться. Жильцов немедленно эвакуировали из здания. В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине: пенсионерка 1929 года рождения вдохнула много дыма. Причины взрыва остаются неизвестными, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщает "".