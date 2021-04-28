Подтопленные участки и жилые дома в черте Владимира принесло не половодье а вода с федеральной трассы. По словам жителей проблемы начались после установки шумо-заградительных экранов. Кто поможет жителям?

Подтопленные участки и жилые дома в черте Владимира принесло не половодье а вода с федеральной трассы. По словам жителей проблемы начались после установки шумо-заградительных экранов. Кто поможет жителям?Затопленные огороды и подвалы - далеко не полный список бедствий, которые принесла вода с "Пекинки". жителям улицы Павлика Морозова. Люди жалуются, что после установки заградительных экранов на федеральной трассе к ним на участки во время дождей льются настоящие реки. Вода течет мимо ливневой канализации и бьет из колодцев.Сергей Рухлов, владимирец:- Из этих колодцев, выбивает в дождик, даже в небольшой, фонтаном вода. Попадает в огороды, в скважины, в выгребные колодцы. Канализационная эта вода - травит нашу воду. мы остались без воды, без канализации, в магазинах покупаем воду.Потоки воды с дороги отравили питьевую воду в скважинах на участках, утверждают жители. Несколько человек, употребив воду, были вынуждены обратиться к врачам.Артем Мальцев, владимирец:- Некачественная вода, которая поступает из наших собственных скважин и колодцев, потому что не работают системы водоотведения на улице. Об этом мы говорили неоднократно, не первый год. Данная проблема носит массовый характер - страдает вся улица, у нас у всех дети.Буквально на днях огромная лужа, образовавшаяся на дороге, стала причиной нескольких ДТП В одном из них водитель не справился с управлением и врезался в шумозаградительный экран.Мария Беляева, местная жительница:- Машина ехала в сторону Нижнего Новгорода, опять же в эту лужу попала. не справился водитель с управлением и врезался в шумозащитное заграждение. Повредил его, машина вообще в хлам и он, говорят, вылетел через лобовое стекло! Его увезла скорая помощь.Во "Водоканале" знают о проблеме . По мнению специалистов, неисправна ливневая канализация на трассе. А обильные дожди усугубили ситуацию.Иван Лютков, замдиректроа по связям со СМИ МУП «Владимирводоканал»:- Талая вода и дожди, которые прошли - попадают в наши сети и мы из вынуждены откачивать. Там произошел технологический износ, не по нашей вине. Но поскольку у нас на балансе стоит, то мы должны это делать.В управлении дорогой "Москва - Нижний Новгород" Вестям сообщили, что жители улицы Павлика Морозова обратились к ним с просьбой решить вопрос с подтоплением. Дорожники заверили, что специалисты выйдут на место и осмотрят проблемный участок. Возможно, нужна лишь траншея вдоль заградительных экранов.Константин Миронов, Семён Карпов. "Вести-Владимир"