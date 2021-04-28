Сегодня разговор пойдёт о романах с необычным сюжетом и книге стихотворений, написанных одним автором.

Мы продолжаем знакомить вас с новинками современной литературы. На связи с нами - заведующая отделом областной библиотеки для детей и молодежи Ирина Дубиневич. А разговор пойдёт о романах с необычным сюжетом и книге стихотворений, написанных одним автором.