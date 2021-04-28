Родители не имеют права потратить маткапитал по своему усмотрению.

С России увеличены объемы поддержки семей с детьми по программе материнского капитала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться ими, нужно подать в Пенсионный фонд заявление.Родители не имеют права потратить маткапитал по своему усмотрению. Сертификат можно использовать только для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей, накопительной пенсии матери или реабилитации ребёнка-инвалида. Деньги можно также получать как ежемесячные выплаты — но только при условии, что среднедушевой доход семьи не более чем в два раза превышает прожиточный минимум.Какие ошибки можно совершить при его использовании?- На рынке есть компании, которые предлагают обналичить материнский капитал. По закону так поступать нельзя — за это предусмотрена уголовная ответственность.- С помощью сертификата не получится погасить потребительский кредит или вернуть деньги, занятые в микрофинансовой организации, даже если средства используются для покупки жилья или ремонта.- Средства материнского капитала нельзя использовать на покупку жилья у мужа или жены. Но можно приобрести недвижимость у других родственников — например, родителей, брата или сестры.- На деньги материнского капитала можно купить только ту недвижимость, которая подходит для жилья, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу, реконструкции и находится в России. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты или гараж на сертификат не получится.- Жильё, купленное с использованием сертификата, необходимо перевести в общую долевую собственность всех членов семьи — мужа, жены и их детей.- На образование ребёнка, пенсию мамы или покупку жилья сертификат можно использовать, только когда ребёнку исполнится три года. Исключение — уплата первоначального взноса или погашение долга по жилищному кредиту или займу: в этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения. На ежемесячные выплаты или реабилитацию инвалида сертификат также можно направить в любое время с рождения.- При покупке жилья родители могут получить налоговый вычет (до 260 тысяч ₽). Но чтобы ФНС перечислила деньги, нужно правильно рассчитать налог и заполнить декларацию. Вычет можно получить только за те средства, которые родители потратили на покупку из личного бюджета. Государственные субсидии — такие, как материнский капитал или военные сертификаты — не участвуют в расчёте налогового вычета. Если налоговая декларация заполнена неправильно, родителям придётся оформлять её заново.По материалам портала