На заседании антитеррористической комиссии города Владимира об этом рассказал начальник УМВД России по городу Владимиру Илья Исаченко.

На заседании антитеррористической комиссии города Владимира об этом рассказал начальник УМВД России по городу Владимиру Илья Исаченко.При том, что в 2019 году во Владимире таких преступлений было совершено 794, а в прошлом - 2020-м - почти вдвое больше - 1 418. В прошлом году мошенники получили от пострадавших 50 миллионов рублей, а с начала нынешнего года - уже 22 миллиона.Всего же в 2020 - м году от граждан поступило 109 тысяч заявлений о преступлениях. Было возбуждено 5350 уголовных дел. Это на 16% больше, чем в 2019 году. 1 602 преступника уже задержаны.Фото