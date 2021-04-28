Однако полная оценка ситуации будет дана только в следующем году.

На очередном заседании Заксобрания Владимирской области депутаты поинтересовались мнением омбудсмена Людмилы Романовой о во время несанкционированных акций.Парламентарии видят несправедливость в том, что митинги не согласовываются, а участников задерживают. При этом культурные массовые мероприятия разрешены.«Акции, состоявшиеся в 2021 году, будут проанализированы, а результаты будут отражены в отчёте за 2021 год. В 2020 году ни одного обращения от организаторов по этому вопросу не было. Однако, как я понимаю, массовых культурных мероприятий в период первой и второй волн пандемии также не проводилось», – ответила уполномоченная по правам человека во Владимирской области.По мнению Людмилы Романовой, участников несанкционированных мероприятий задерживали за нарушение действующего закона, а силовики действовали в рамках своих полномочий. Решение о наказании принимали суды, где омбудсмен и рекомендовала доказывать свою невиновность.По официальной информации МВД, во Владимирской области в 2020 году состоялось 1680 массовых мероприятий, где за общественным порядком следили полицейские, что на 42% меньше, чем в 2019.Добавим, что во время отчёта Людмилы Романовой народные избранники спросили о нарушении прав Алексея Навального. Отвечая на вопрос, она подчеркнула, что его