Людмила Романова отметила, что ежедневно отслеживает ситуацию.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова отчиталась перед Заксобранием региона о своей работе за 2020 год.У омбудсмена спросили об Алексее Навальном, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове. Она отметила, что ежедневно отслеживает ситуацию.«В УФСИН направлено несколько запросов. Мы тесно контактируем и обмениваемся информацией с уполномоченным по правам человека в РФ. Я могу сказать, что его права не нарушены», - резюмировала Людмила Романова.Напомним, что на минувшей неделе Октябрьский районный суд Владимира двух участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера.