Сергей Владимирович уже награжден Благодарностью Президента РФ за заслуги в области здравоохранения.

Главному врачу Городской клинической больницы № 5 города Владимира Сергею Замковому присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». на портале правовой информации.В сферу здравоохранения Сергей Владимирович пришел, окончив Семипалатинский государственный мединститут по специальности лечебное дело. С 2006 по 2012 год занимал пост заместителя директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области. С 2012-го - главный врач ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира». Награжден нагрудным знаком Министерства здравоохранения и Социального развития РФ «Отличник здравоохранения» и Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Сергей Замковой является членом Общественного совета при региональном УМВД.