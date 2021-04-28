Земля под этим этим памятником принадлежит нацпарку «Мещёра»

Невечный монумент вечной памяти. В городе Курлово Гусь-Хрустального района на глазах рассыпается памятник погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны.Напомним, неравнодушная местная жительница написала в соцсетях пост, в котором на городском кладбище. Тем более, до 9 мая осталось меньше двух недель. Почему никто не заботится о состоянии монумента и ждать ли изменений, отвечает глава города Курлово Андрей Выдумкин.- Это собственность РФ согласно законодательству. Он нам не принадлежит. Земля под этим этим памятником принадлежит нацпарку «Мещёра». Я сообщил об этом, наверное, три недели назад депутату Заксобрания, что у нас такая проблема. И вот сейчас закон, наверное, вышел в декабре. Если земли пересекаются нацпарков, то разрешается использование муниципальным образованием земель в рамках законодательства природо-охранной деятельности по своему усмотрению. Т.е. можно заниматься и ремонтом этого памятника. Задали этот вопрос по реализации данного законопроекта в профильных комитет Госдумы, ждут ответа. А пока, как исполнять это все, у нас дорожной карты, к сожалению, нету. Прокуратура ответ тоже населению даст.