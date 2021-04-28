Уже в пятый раз в муниципальном ФОКе на ул. Парижской Коммуны, д. 45д собрались около 300 спортсменов более чем из 15 регионов России на уникальные состязания - турнир по смешанным единоборствам, ..

Уже в пятый раз в муниципальном ФОКе на ул. Парижской Коммуны, д. 45д собрались около 300 спортсменов более чем из 15 регионов России на уникальные состязания - турнир по смешанным единоборствам, который посвящён памяти военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России, погибших в бою под Бамутом на высоте 444.4 (гора Лысая) 18 апреля 1995 года.Мужество и честьВ тот день, выручая своих товарищей, бойцы отрядов спецназа МВД России «Росич» и «Витязь» отвлекли на себя многочисленную группировку боевиков и спасли от серьёзных потерь бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в чеченском городе Бамут. Среди принявших бой на горе Лысой был и наш земляк, спецназовец отряда «Витязь» старший лейтенант Олег Растегаев, выпускник школы№ 16. За подвиг его наградили орденом Мужества (посмертно). Сейчас в школе, которую окончил герой, есть музей, где бережно хранят память об Олеге Растегаеве.Чтят земляков-героевВо Владимире этот турнир проводят по инициативе ветеранов спецназа МВД России при поддержке главы города Андрея Шохина и администрации Владимира. Его почетными гостями становятся бывшие и действующие офицеры спецназа, Герои России, известные спортсмены.Участники и гости турнира почтили память погибших спецназовцев минутой молчания. Затем, открывая финальные бои турнира, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Русь», Герой России Александр Никишин сказал, что ему приятно вновь быть во Владимире, где чтят земляков-героев и где власти много внимания уделяют военно-патриотическому воспитанию молодёжи.Воля к победеПрезидент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь», Герой России Сергей Лысюк обратил особое внимание на неизменно высокий уровень организации турнира и пожелал всем его участникам честной борьбы и победы.Приветствуя гостей, первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев заверил, что во Владимире делают всё, чтобы эти яркие соревнования проходили на высоком организационном и эмоциональном уровне и пожелал участникам турнира несгибаемой воли к победе и успеха.Перед началом поединков с показательными выступлениями перед гостями и участниками турнира выступили участники меленковского Центра древнерусских ратоборств под руководством многократного чемпиона СССР и России по гиревому спорту Сергея Овсянкина.СправкаТурнир проходил в следующих весовых категориях:Юноши 12-13 лет: до 35, до 40, до 45, до 50, до 55, до 60, до 65, до 70, свыше 70 кг.Юноши 14-15 лет: до 45, до 50, до 55, до 60, до 65, до 70, до 75, свыше 75 кг.Юноши 16-17 лет: до 50, до 55, до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, свыше 80 кг.Мужчины с 18 лет и старше: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85, до 90, до 95, свыше 95 кг.Победителей и призёров в каждой весовой категории наградили медалями и дипломами.