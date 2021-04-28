Вместе с волонтерами порядок на общественной территории будут наводить и чиновники мэрии.

В рамках месячника по благоустройству Владимира областной центр примет участие во Всероссийской экологической акции #МойЭкоДень.Мероприятие состоится 28 апреля на территории городского пляжа с 15:00 до 18:00 часов.«К участию приглашаются все желающие. Регистрация участников уже открыта и доступна , - сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вместе с волонтерами порядок на общественной территории будут наводить и чиновники мэрии.Из-за пандемийных ограничений акция пройдёт с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с предоставлением участникам средств защиты.