С восьми домовладельцами уже договорились, с щестью - ведутся переговоры.

Во Владимире ради строительства Рпенского проезда снесут 14 частных домов.В областном центре работы по расчистке местности новой автодороги. Ранее на ней снесли незаконно установленные гаражи, а теперь запущен процесс изъятия земельных участков в муниципальную собственность. Собственникам высланы соответствующие извещения.На баланс города возьмут земли, находящиеся возле планируемой проезжей части. Взамен власть должна предоставить равноценные наделы и компенсировать стоимость построек на отторгаемых территориях. Если, конечно, таковые есть.Всего до 1 июля планируют снести 14 частных домов. С восьми домовладельцами уже договорились, с щестью - ведутся переговоры.Напомним, что при благоприятном развитии событий Рпенский проезд могут в эксплуатацию на полгода раньше срока.