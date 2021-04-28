Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступило 29 711 доз противовирусного препарата. Очереди на прививку ожидают 2 544 жителя Владимира.
Во Владимире к 28 апреля от коронавируса привились 22 725 человек, из них 17 305 получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.
Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступило 29 711 доз противовирусного препарата. По информации на 28 апреля, очереди на прививку ожидают 2 544 жителя Владимира.