Злоумышленник тайком проник в квартиру, где хранились деньги, полученные его другом в наследство от бабушки.

В конце января текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратился местный житель, сообщивший, что из его квартиры пропали деньги в сумме 105 000 рублей, полученные им в наследство от бабушки.Прибывшие на место полицейские следов взлома двери или окон не обнаружили. По словам заявителя, в течение последних нескольких недель посторонние в жилище не приходили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции проанализировали информацию о знакомых потерпевшего, среди которых был 22-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Петушинского района. Потерпевший вспомнил, что рассказывал приятелю о полученном наследстве, а в начале января они вместе отдыхали в одной компании.Местонахождение молодого человека было установлено. В дальнейшем он был задержан и взят под стражу.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что обвиняемый в момент, когда они вместе с потерпевшим находились в гостях у знакомых, тайком взял ключи из куртки друга. Злоумышленник проследовал в квартиру приятеля, похитил часть хранившихся там денег, после чего вернулся обратно и положил ключи на прежнее место.Похищенные деньги фигурант потратил на оплату долгов и аренду автомобиля.Причиненный материальный был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.