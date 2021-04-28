Приз зрительских симпатий достался Зинаиде Тихомировой.

Во Владимире подвели итоги конкурса «Супербабушка — 2021». Пятеро участниц из разных районов города: Любовь Зенина, Галина Журавская, Людмила Яндола, Зинаида Тихомирова и Людмила Шошова, продемонстрировали свои таланты в конкурсах «Давайте познакомимся», «Бабушки и внуки», «Алло, мы ищем таланты», «Коронное блюдо» и «Вечернее платье».Все претендентки удачно справились с заданиями, продемонстрировав жюри кулинарные таланты, театральное мастерство и умение дефилировать по подиуму в вечерних платьях.Обладателем титула «Супербабушка-2021» стала Любовь Зенина. Приз зрительских симпатий достался Зинаиде Тихомировой.