Его портрет появился на стеле Почётных граждан города.

Возле стелы, посвящённой Почетным гражданам Владимира прошла акция памяти участника Вов .В декабре 2020 года ему высшее городское звание - «Почетный гражданин города Владимира». А 28 апреля, накануне Дня Победы, на стеле появился его портрет.Николай Матвеевич Щелконогов родился в 1925 году. Свой воинский подвиг он совершил в совсем юные годы. В 17 лет он ушёл на фронт, где был разведчиком. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, в Восточно-Померанской операции, в штурме Берлина. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги». Николай Матвеевич был трижды контужен. Из вооружённых сил страны уволился в 1956 году. Проработал 12 лет в объединении «Техника», 20 – в Совете профсоюзов. Является ветераном труда.Николай Матвеевич много лет проводил в школах, лицеях, колледжах и университетах уроки мужества, а также организовывал работу по подготовке призывников.27 декабря на 96-ом году жизни Николай Матвеевич .