По предложению проектировщиков, они должны появиться в 2022 году на четырёх участках.
Во время заседания горсовета мэр Владимира Андрей Шохин рассказал собравшимся, что УЖКХ поручено начать работу по выделению полос для общественного транспорта.
Не стоит ожидать их появление в ближайшее время. Вопрос решено проработать. В горадминистрации не исключают, что нововведение вызовет волну негатива со стороны горожан.
«Будем решать, как сделать удобнее для местных жителей», - подчеркнул Андней Шохин.
Устройство выделенных полос для автобусов и троллейбусов предусмотрено комплексной схемой организации дорожного движения, утвержденной в марте. По предложению проектировщиков, они должны появиться в 2022 году на четырёх участках:
- от улицы Егорова до улицы Погодина;
- от улицы Погодина до площади Фрунзе;
- от улицы Верхняя Дуброва до Студеной горы;
- от проспекта Ленина до улицы Дворянской.
По предварительным данным, стоимость работ составит 3,35 миллиона рублей.
Также просьбе народных избранников владимирские чиновники займутся организацией парковок на Октябрьском проспекте. В администрации обещали подумать над проблемой. Среди вариантов решения – разрешение стоянок в определённые для возле некоторых учреждений.