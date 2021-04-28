По предложению проектировщиков, они должны появиться в 2022 году на четырёх участках.

Во время заседания горсовета мэр Владимира Андрей Шохин рассказал собравшимся, что УЖКХ поручено начать работу по выделению полос для общественного транспорта.Не стоит ожидать их появление в ближайшее время. Вопрос решено проработать. В горадминистрации не исключают, что нововведение вызовет волну негатива со стороны горожан.«Будем решать, как сделать удобнее для местных жителей», - подчеркнул Андней Шохин.Устройство выделенных полос для автобусов и троллейбусов предусмотрено комплексной схемой организации дорожного движения, утвержденной в марте. По предложению проектировщиков, они должны появиться в 2022 году на четырёх участках:- от улицы Егорова до улицы Погодина;- от улицы Погодина до площади Фрунзе;- от улицы Верхняя Дуброва до Студеной горы;- от проспекта Ленина до улицы Дворянской.По предварительным данным, стоимость работ составит 3,35 миллиона рублей.Также просьбе народных избранников владимирские чиновники займутся организацией парковок на Октябрьском проспекте. В администрации обещали подумать над проблемой. Среди вариантов решения – разрешение стоянок в определённые для возле некоторых учреждений.