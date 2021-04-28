Рост тяжких и особо тяжких преступлений составил 12%.

Телефонные мошенники за 2020 год похитили у жителей Владимира 50 млн рублей.Как сообщил начальник владимирского УМВД Илья Исаченко, в прошлом году полицейские приняли более 109 тысяч заявлений от горожан. Возбуждено 5 350 уголовных дел, задержаны 1 602 преступника.Рост тяжких и особо тяжких преступлений составил 12%. Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, автоугонов и краж мобильных телефонов. В целом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности составляет почти 100%.В 2020 году во Владимире зарегистрировали 1 418 мошенничеств, совершённых дистанционным способом. Из 499 преступлений, связанных с хищением денег с банковских счетов и карт, раскрыто - 57. Общая сумма украденных средств достигла 50 млн рублей.Сложной остаётся ситуация с преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. В 2020 году зафиксировано 584 таких правонарушения. Полицейские задержали 186 наркоторговцев.Количество экономических и налоговых преступлений - 416, коррупционных - 90, взяток - 48, коммерческих подкупа – 2.Отрадно, что в областном центре снизилось количество ДТП – на 13%. Всего на дорогах Владимира за год произошло 532 аварии, в которых погибло 36 человек. Пешеходы становились жертвами машин в 150 случаях.В общественных местах города совершено 1 732 преступления. Раскрываемость уличных преступлений снизилась.