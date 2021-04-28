Теперь собственникам двух и более машин, которые подпадают под льготную категорию граждан, не придётся обращаться в налоговую и оформлять вычет.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Теперь собственникам двух и более машин, которые подпадают под льготную категорию граждан, не придётся обращаться в налоговую и оформлять вычет.Льгота будет применена автоматически.Добавим, что к числу льготников по транспортному налогу во Владимирской области относятся пенсионеры и инвалиды, а также мужчины старше 60 лет, и женщины старше 55 лет.