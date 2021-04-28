С 4 по 7 мая поликлиники будут принимать пациентов по графику будних дней.

С 4 по 7 мая поликлиники Владимирской области будут принимать пациентов по графику будних дней. В том числе это касается работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарственных препаратов, открытия или закрытия больничных листов, выдачи справок, – сообщили в департаменте здравоохранения.В период с 1 по 10 мая медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат ежедневную работу необходимого количества бригад неотложной помощи, исходя из численности прикреплённого населения, с 8:00 до 16:00.Работу отделений по приёму пациентов с симптомами острых респираторных инфекций будет организована в ежедневном режиме с 8:00 до 14:00 с возможностью продления режима работы до 20:00 по необходимости.Информация о режиме работы медицинских организаций в период майских праздников будет опубликована на сайтах этих учреждений.Телефоны «горячих линий»:− по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции − 122 или 8-800-350-17-33;− по вопросам записи на приём к врачу − 8-800-200-36-33 или (4922) 77-73-33;− по приёму жалоб и обращений граждан − 8-800-200-36-33;− по выплатам медицинским работникам − 8-800-200-85-33;− по вопросам лекарственного обеспечения пациентов (время работы: будние дни c 08:30 до 17:00) − (4922) 77-99-65;− по вопросам качества оказания медицинской помощи 8-800-200-82-33 или (4922) 77-86-40;− по вопросам обезболивания − (4922) 45-15-04.