Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 750 тысяч рублей.

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области пресечён факт реализации контрафактной продукции.Полицейские получили информацию о том, что в одном из магазинов на продажу выставлена одежда и обувь с логотипами известного бренда. При этом соответствующих документов у владельца торговой точки нет. В ходе проверки этого торгового заведения данная информация нашла своё подтверждение.Из помещения магазина полицейские изъяли и направили на исследование 138 единиц одежды и обуви с товарным знаком популярного производителя спортивных товаров, имеющие признаки подделки. Проведённая экспертиза показала, что представленные модели не соответствуют оригинальной продукции.Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 750 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении индивидуального предпринимателя, 37-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».