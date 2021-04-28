Работа кабинетов вакцинации от коронавируса будет организована ежедневно.

Работа кабинетов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в майские праздники будет организована ежедневно, в соответствии с планом-графиком вакцинации населения в предпраздничные, праздничные, нерабочие и выходные дни. Данные о проведённой вакцинации будут своевременно передаваться в федеральный регистр вакцинированных в системе ЕГИСЗ.Также будет обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг на период работы кабинетов вакцинации.Напомним, что вакцинация жителей Владимира от коронавируса продолжается в семи лечебных учреждениях города. Жители города могут записаться на неё по телефонам больниц по месту жительства:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).