Теперь штраф за воспрепятствование депутатской деятельности составляет от двух до трёх тысяч рублей.

Во Владимирской области парламентарии Заксобрания региона установили штрафы за воспрепятствование деятельности депутата.Напомним, что по закону народные избранники могут свободно посещать органы власти, государственные или муниципальные учреждения, а также предприятия, имеющие господдержку.Как прозвучало во время заседания областного парламента, полномочия есть, но не всегда их можно реализовать – бывают случаи, когда депутата не пускают на территорию организации.Непродолжительная полемика закончилась утверждением поправок в административный кодекс. Теперь штраф за воспрепятствование депутатской деятельности составляет от двух до трёх тысяч рублей.