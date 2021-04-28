Преступники за 3 года заработали не менее 6 млн.рублей.

Во Владимирской области вынесен приговор 5 московским жителям. Они признаны виновными в организации и проведении азартных игр. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Судом установлено, что в 2014 году мосвичи организовали незаконную игорную деятельность под видом букмекерских контор. Проведение азартных игр осуществлялось в 4 игорных заведениях, расположенных в городах Покров и Петушки.Деятельность группы продолжалась на протяжении 3 лет. За это время извлечен доход на сумму не менее 6 млн рублей.В 2017 году сотрудниками правоохранительных органов были установлены их личности, при проведении обысков в игорных заведениях изъято более 80 единиц игрового оборудования.Суд назначил четырем участникам ОПГ различные сроки лишения свободы от 1 года 6 месяцев года до 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Пятому подсудимому назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.В отношении еще одного члена преступной группировки дело прекращено в связи с его смертью. Один фигурант дела объявлен в розыск, расследование по делу в отношении него не завершено.