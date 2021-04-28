На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 апреля лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 апреля лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 829 случаев заболевания (7295 сл. в г. Владимире, 3887 сл. в Гусь-Хрустальном, 3501 сл. о. Муром, 2277 сл. в Ковровском, 2004 сл. в Александровском, 1849 сл. в Петушинском, 1344 сл. в Юрьев-Польском, 1255 сл. в Вязниковском, 1386 сл. в Кольчугинском, 1193 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 951 сл. в Киржачском, 886 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 688 сл. в Камешковском, 685 сл. в Селивановском, 490 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.