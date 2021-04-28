Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал отказаться от грязного производства в регионе. По словам политика, все предприятия в Подмосковья должны соответствовать современным ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал отказаться от "грязного" производства в регионе. По словам политика, все предприятия в Подмосковья должны соответствовать современным стандартам.Воробьёв отметил, что наиболее сложная экологическая ситуация из-за производств наблюдается в восточном Подмосковье. Глава региона заявил, что для выявления нарушителей в Московской области будут устанавливать специальные датчики, отслеживающие уровень загрязнения, передаёт сайт "".