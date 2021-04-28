В областной закон об административных нарушениях внесена отдельная статья, касающаяся взаимодействия депутатов и чиновников. Последние не всегда спешат отвечать на депутатские запросы,

В областной закон об административных нарушениях внесена отдельная статья, касающаяся взаимодействия депутатов и чиновников. Последние не всегда спешат отвечать на депутатские запросы, или присылают отписки. Иногда просто отказываются сотрудничать. В результате депутат не может качественно выполнять свою работу. Теперь такое поведение должностных лиц будет караться штрафом – от 2 до 3 тысяч рублей. Наказать могут