С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20543 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18368 пациентов. В стационарах лежит 228 жителей, из них 121 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1619 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 29 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 46 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 9 костромичам. Четыре инфицированных жителя выявлено в Буйском районе, трое заразились в Нее. По два пациента с ковидом прибавилось в Кологривском и Костромском районах. По одному – в Шарье, Красном-на-Волге, Парфеньево, Волгореченске, Поназырево, Галиче, Мантурове, Антроповском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20543 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18368 пациентов. В стационарах лежит 228 жителей, из них 121 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1619 заболевших.