В ДНР отреагировали на идею встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане.

В ДНР отреагировали на идею встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане.Украинский лидер назвал город-государство наиболее подходящим местом для беседы с российским коллегой о Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что Ватикан не является заинтересованной стороной конфликта и не имеет военно-политических или экономических интересов.Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко раскритиковал идею главы государства. Он заявил, что тему Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона. Эксперт считает, что Зеленский не может самостоятельно принимать решения, и поэтому постоянно оглядывается на Запад.Руденко подчеркнул, что Ватикан не имеет никакого отношения к Украине. Он напомнил, что именно вмешательство католиков в конце XVI века привело к образованию Униатской церкви. По словам депутата, униатские священники в 2013-2014 годах разжигали ненависть к жителям Донбасса."В связи со всем этим Владимир Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру", – заключил эксперт.Представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родион Мирошник обвинил власти Украины в том, что они пытаются сорвать реализацию Минских соглашений. Он предположил, что юлит, потому что его устраивают боевые действия на юго-востоке страны.