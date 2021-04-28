Тайком была похищена крупная сумма денег.

В конце января 2021 года во владимирскую полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже 105 тыс рублей из его квартиры. Полицейские изучили всю собранную информацию, в результате чего подозреваемым стал 22-летний друг потерпевшего. Впоследствии он был задержан и взят под стражу.Было установлено, что заявитель ранее рассказывал другу о полученных в наследство деньгах, после чего тот принял решение украсть их. Он тайком взял ключи, проник в квартиру и похитил часть денег, после чего незаметно вернул ключи назад. Задержанный потратил их на оплату долгов и аренду машины.В ходе следствия материальный ущерб был полностью возмещен.Уголовное дело передано в суд. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.