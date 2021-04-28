Женщина нашла гаджет в салоне автобуса, но не стала возвращать его собственнице.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В начале марта в дежурную часть полиции обратилась женщина, сообщившая о пропаже своего мобильного телефона, стоимостью более 8 000 рублей. Полицейским заявительница пояснила, что ехала на междугороднем автобусе из соседнего региона. Когда покинула салон, поняла, что оставила свой мобильный телефон. На такси женщина приехала на автостанцию, однако, в салоне гаджета уже не было. Потерпевшая вспомнила, что в автобусе вместе с ней были несколько других пассажиров.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пассажиров, а затем задержали подозреваемую в совершении кражи.Женщина в содеянном созналась, пояснив, что видела упавший на пол телефон. Когда все покинули салон, она обратила внимание на оставленный гаджет, подняла его, но не стала предпринимать меры по установлению собственника и не передала водителю. Фигурантка выбросила сим-карту, планируя оставить телефон в личное пользование, но разблокировать его не смогла. В дальнейшем похищенное было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.