Александровский городской суд отправил в СИЗО на 2 месяца 38-летнего жителя Александрова, кинувшего гранату в группу чиновников в «Сосенки парк». Его обвиняют в совершении преступления,

Александровский городской суд отправил в СИЗО на 2 месяца 38-летнего жителя Александрова, кинувшего гранату в группу чиновников в «Сосенки парк». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ, то есть в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, т.е. путем «взрыва».Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу