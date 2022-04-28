В Александрове по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Александровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения

В Александрове по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Александровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Установлено, что между МКУ «УЖКХ Александровского района» и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха имени 200-летия города