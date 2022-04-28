Серьезная авария произошла на площади Победы. Легковушка врезалась в железное ограждение на обочине дороги. Есть пострадавшие. Как удалось на месте узнать нашему корреспонденту от

Серьезная авария произошла на площади Победы. Легковушка врезалась в железное ограждение на обочине дороги. Есть пострадавшие. Как удалось на месте узнать нашему корреспонденту от прибывших экстренных служб,, в ДТП пострадали две девушки. Обе госпитализированы. Одну из них врачи увезли на реанимобиле. У пострадавшей закрытый перелом тазовых костей. По словам очевидцев, водитель автомобиля был пьяный. Он