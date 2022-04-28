Движение на одном из участков трассы М12 во Владимирской области запустят уже в этом году. На...

Движение на одном из участков трассы М12 во Владимирской области запустят уже в этом году. На дорожном отрезке, который пройдет параллельно Южному обходу Владимира, сейчас ведется строительство искусственных сооружений, в том числе - развязки с М7. Конструкция собрана, строители готовятся бетонировать пролеты дорожного полотна. Идут работы по десяти съездам, которые обеспечат связь с "пекинкой" и по которым автомобили с южной объездной будут выезжать на скоростную магистраль.Активно ведется стройка на четвертом этапе, в районе Мурома. Он самый сложный и технически интересный из всех. На одном из отрезков трасса пройдет по торфяным болотам. Слабый грунт уплотняют с помощью текстильно-песчаных свай. В начале апреля подрядчикам пришлось дополнительно укреплять технологические конструкции и ставить ограждения на месте строительства второго моста через Оку. Связано это было с началом ледохода. Натиск стихии стройка успешно выдержала.