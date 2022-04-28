Двое жителей Гороховецкого района предстанут перед судом за совершение имущественного преступления. В феврале 2021 года в дежурную часть отделения полиции обратилась 52-летняя жительница

Двое жителей Гороховецкого района предстанут перед судом за совершение имущественного преступления. В феврале 2021 года в дежурную часть отделения полиции обратилась 52-летняя жительница одного из поселков Гороховецкого района. Женщина сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил электроприборы и продукты питания на сумму 3 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к