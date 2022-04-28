Бывшая начальница «Почты России» в Сновицах получила 2 года условно за кражу из кассы более 156 тысяч рублей. Суд признал 30-летнюю жительницу Владимира виновной в совершении преступления,

Бывшая начальница «Почты России» в Сновицах получила 2 года условно за кражу из кассы более 156 тысяч рублей. Суд признал 30-летнюю жительницу Владимира виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Следствием и судом установлено, что