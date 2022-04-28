Еще два города Владимирской области - Гусь-Хрустальный и Киржач - включены в перечень туристически...

Еще два города Владимирской области - Гусь-Хрустальный и Киржач - включены в перечень туристически интересных городов России. Список утвержден по итогам конкурса Ростуризма и будет учитываться при отборе территорий, нуждающихся в благоустройстве.И Киржач, и Гусь-Хрустальный уже являются участниками федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В городах приводят в порядок территории скверов, дворовые площадки и другие общественные пространства. В этом году в Киржаче продолжится благоустройство сквера имени Ленина, а в Гусь-Хрустальном - парка у детской школы искусств имени Балакирева. У гусевчан есть и свой "кандидат" на победу в региональном голосовании за объекты благоустройства. Жителям на выбор предложены два дизайн-проекта сквера у памятника Ленину.