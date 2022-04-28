Работы завершатся 29 апреля.
Владимир к Дню Победы украсят 450 флагов и 40 баннеров. Об этом сообщает МКУ «Управление наружной рекламы и информации».
Большая часть плакатов размещена на остановках общественного транспорта. Темами праздничных вывесок стали проекты «Этот День Победы», «Владимир - город трудовой доблести», «Трудовая доблесть во имя Победы».
Флаги Победы и знамёна с изображением Георгиевской ленты появятся на всех главных проспектах и улицах областной столицы, на площадях, общественных пространствах, на мемориальном Князь-Владимирском кладбище.
На цифровых билбордах и уличных видеоэкранах, а также на мониторах в автобусах и троллейбусах транслируются праздничные видеоролики.
Работы завершатся 29 апреля.