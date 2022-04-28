63 учреждения культуры нашего региона уже присоединились к проекту Пушкинская карта. Напомню,...

63 учреждения культуры нашего региона уже присоединились к проекту "Пушкинская карта". Напомню, оформив ее, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут ходить на концерты, выставки, спектакли и в кино совершенно бесплатно. Лимит карты - 5000 рублей. Какие интересные события владимирские школьники и студенты смогут посетить в майские праздники? Моя коллега Анастасия Сахарова узнала у Алисы Бирюковой, директора областного департамента культуры.