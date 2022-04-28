Подведены итоги января-марта 2022 года.

За январь-март 2022 года на переездах Горьковской магистрали зафиксировано три случая столкновения автомобилей с поездами на переездах и один случай, произошедший на территории, прилегающей к переезду. В них пострадали два человека, в том числе один погиб. За аналогичный период 2021 года произошло семь ДТП, в которых пострадал один человек. Во всех случаях водители грубо нарушили правила пересечения железнодорожных путей.За три месяца 2022 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 140 нарушений правил дорожного движения, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, включая мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности, проведение информационно-разъяснительной работы.За три месяца 2022 года в просветительских мероприятиях поучаствовали 54,5 тысячи автомобилистов, совместно с транспортной полицией проведено более 430 рейдов по выявлению нарушителей.Напомним, расследования по всем случаям столкновений автомобилей с поездами, произошедших на ГЖД за 2021 год, к настоящему моменту завершены. Водители, совершившие правонарушения, привлечены к административной ответственности. Общий размер взысканного ущерба с виновников ДТП, произошедших в 2021 году, по уточнённой информации, составил 5,4 млн рублей.Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды и проявлять осознанность на дороге.