Напомним, в октябре 2021 года фармацевтическая компания Генериум, расположенная в поселке...

Напомним, в октябре 2021 года фармацевтическая компания "Генериум", расположенная в поселке Вольгинский Владимирской области, разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. В феврале 2022 года начались испытания назальной вакцины от коронавируса.28 апреля стало известно, что компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", сообщают РИА Новости.