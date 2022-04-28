Юридическая служба компании Конкорд предложила спикеру ГД Вячеславу Володину варианты ответа на изъятие имущества россиян на Западе.

Юридическаяслужба компании "Конкорд" предложила спикеру ГД Вячеславу Володину варианты ответа на изъятиеимущества россиян на Западе.После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса недальновидные западные политики решили усилить противостояние с Россией. Дошло и до абсурдных шагов – конфискации имущества наших граждан и государства. В этой связи, юристы компании "Конкорд" обратились к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину.В официальном письме представители российского предпринимателя Евгения Пригожина предложили конкретные меры по решению сложившейся ситуации. В частности, они призвали парламентариев национализировать или арестовать иностранныеактивы на территории нашей страны.Об этом корреспонденту "Дни.ру" сообщили в пресс-службе компании "Конкорд". Кроме того, редакция ознакомилась с документом, направленным спикеру Госдумы. Юристы предлагают Вячеславу Володину дать правовой ответ на конфискацию российских активов и другие недружественные действия западных стран."Юридическаяслужба компании "Конкорд" подготовила обращение к председателю ГосударственнойДумы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмовнационализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностраннойагрессии в полном соответствии с законодательством РФ", – отметилив пресс-службе.В обращении представители компании подчеркнули, что, согласно оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия Запада по отношению к России являются "квинтэссенцией экономического бандитизма".В официальном письме к председателю Госдумы они указали три легитимных варианта законного и соразмерного ответа Западу. Предлагается национализировать или арестовать активы зарубежных юридических и физических лиц, а также при необходимости возбудить против физлиц административные дела. Соответствующие обоснования решений в тексте также приводятся.Напомним, что ранее юристы предпринимателя Евгения Пригожина разработали законопроект, которыйрегулирует дополнительный государственный контроль в отношении счетов,недвижимости и трат граждан России на территории "недружественных" стран.